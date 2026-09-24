Рыжанкоў: кліматычны парадак не павінен быць інструментам націску
Кіраўнік МЗС Беларусі Максім Рыжанкоў, які ўзначальвае нашу дэлегацыю, працягвае працу на 81-й сесіі Генеральнай Асамблеі ААН, а таксама на спадарожных мерапрыемствах. У прыватнасці, міністр выступіў на мерапрыемстве высокага ўзроўню па барацьбе са змяненннем клімату і справядлівым пераходзе. Рыжанкоў у сваім выступленні адзначыў, што ў гэтай сферы як нідзе прыкметныя няроўнасць і дыскрымінацыя дзяржаў, што з’яўляецца відавочнай спадчынай каланіяльнай эпохі.
Міністр адзначыў, што Беларусь прыкладае самыя актыўныя намаганні да таго, каб запаволіць тэхнагенныя змяненні клімату. У прыватнасці, краіна робіць акцэнт на пераходзе да вытворчасці і спажывання чыстай энергіі, за кошт чаго здолела істотным чынам скараціць выкіды ў атмасферу. Рыжанкоў заклікаў усе дзяржавы планеты пазбягаць няроўнасці ў падыходах, што дазволіць захаваць нашу планету для будучых пакаленняў.