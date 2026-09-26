Рыжанкоў: Салідарнасць і адказнасць павінны стаць асновай глабальнага рэагавання на пандэміі

Салідарнасць і адказнасць павінны стаць асновай глабальнага рэагавання на пандэміі. Пра гэта міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў заявіў 25 верасня на нарадзе высокага ўзроўню па прадухіленні пандэмій, забеспячэнні гатоўнасці да іх і рэагавання на іх, якая была арганізавана на 81-й сесіі Генасамблеі ААН.

Максім Рыжанкоў адзначыў, што шэсць гадоў таму пандэмія COVID-19 наглядна прадэманстравала глабальную ўзаемазалежнасць: вірус імкліва распаўсюдзіўся па свеце, не прызнаючы ні краін, ні межаў, ні народаў. Аднак, замест таго каб згуртавацца, свет раз'яднаўся: межы зачыніліся, большасць дзяржаў замкнуліся ва ўласных нацыянальных "крэпасцях", а міжнародная гандаль у цэлым значна скарацілася (гл. відэа).