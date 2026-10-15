Сакрэта: Праваабарончы кірунак у ААН мае патрэбу ў сур'ёзнай змене падыходаў

Праваабарончы кірунак у ААН мае патрэбу ў сур'ёзнай змене падыходаў. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных спраў Беларусі Ігар Сакрэта падчас інтэрактыўнага дыялогу з вярхоўным камісарам ААН па правах чалавека па праваабарончай праблематыцы, які адбыўся на палях 81-й сесіі Генеральнай Асамблеі ААН у Нью-Ёрку.

Беларускі дыпламат указаў таксама на праблему расходавання сродкаў праваабарончага блока ААН. Ён назваў транжырствам ўтрыманне дарагіх і дублюючых адзін аднаго краінавых механізмаў, працу якіх дадаткова падтрымлівае спецыяльнае падраздзяленне УВКПЧ. Ігар Сакрэта звярнуў увагу, што на тэхнічную дапамогу дзяржавам накіроўваецца менш за адну чацвёртую ад сродкаў, запытаных для краінавых мандатаў. Сакрэта пацікавіўся ў гэтым кантэксце, як праца запушчанага ў 2026 годзе Глабальнага альянсу за правы чалавека будзе суадносіцца з функцыянаваннем дзеючых у ААН механізмаў па правах чалавека.