3.82 BYN
2.77 BYN
3.24 BYN
Стартаваў афіцыйны візіт парламенцкай дэлегацыі Беларусі ў Азербайджан
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь працягвае ўмацоўваць стратэгічнае партнёрства з Азербайджанам. Афіцыйны візіт у Баку пачынае парламенцкая дэлегацыя на чале са старшынёй Палаты прадстаўнікоў Ігарам Сергеенкам.
Паездка арганізавана паводле даручэння кіраўніка дзяржавы. Запланавана сустрэча з прэзідэнтам Азербайджана Ільхамам Аліевым, бакі абмяркуюць ключавыя кірункі двухбаковага супрацоўніцтва.
Дэлегацыя таксама возьме ўдзел у 13-й сесіі Сусветнага форуму гарадоў, які праводзіцца пад эгідай ААН. Асобная ўвага - развіццю міжпарламенцкіх сувязяў.