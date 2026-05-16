Стартаваў афіцыйны візіт парламенцкай дэлегацыі Беларусі ў Азербайджан

Беларусь працягвае ўмацоўваць стратэгічнае партнёрства з Азербайджанам. Афіцыйны візіт у Баку пачынае парламенцкая дэлегацыя на чале са старшынёй Палаты прадстаўнікоў Ігарам Сергеенкам.

Паездка арганізавана паводле даручэння кіраўніка дзяржавы. Запланавана сустрэча з прэзідэнтам Азербайджана Ільхамам Аліевым, бакі абмяркуюць ключавыя кірункі двухбаковага супрацоўніцтва.

Дэлегацыя таксама возьме ўдзел у 13-й сесіі Сусветнага форуму гарадоў, які праводзіцца пад эгідай ААН. Асобная ўвага - развіццю міжпарламенцкіх сувязяў. 

