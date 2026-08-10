Сяргей Рачкоў: "Пунктаў сутыкнення ў Беларусі і Узбекістана вельмі шмат"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Мінск і Ташкент працягваюць умацоўваць міжпарламенцкі дыялог. 10 жніўня старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Ігар Сергеенка сустрэўся з Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Узбекістана Нурыдзінам Мамажонавым. Дарэчы, сваю дыпламатычную місію ён пачаў у канцы ліпеня. На парадку дня - абмеркаванне шырокага кола пытанняў: ад эканомікі да культурных і гуманітарных сувязяў. Як адзначылі спікеры, адносіны дзвюх рэспублік выведзены на ўзровень стратэгічнага партнёрства.
Тавараабарот Беларусі і Узбекістана па выніках мінулага года дасягнуў практычна аднаго мільярда долараў.