Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Турчын: Больш за 75 % знешняга гандлю Беларусі прыпадае на рынак ШАС

Аўтар:

У Душанбэ праходзіць пасяджэнне Савета кіраўнікоў урадаў ШАС у пашыраным складзе.

Раней прайшлі перамовы ў вузкім складзе. Перад стартам адбылася традыцыйная цырымонія афіцыйнай сустрэчы і сумеснае фатаграфаванне.

Беларусь на правах паўнапраўнага члена ШАС ужо трэці год. Як заявіў прэм'ер Аляксандр Турчын, больш за 75 % знешняга гандлю Беларусі прыпадае менавіта на рынак Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Беларусь прасоўвае канкрэтныя праекты і дамоўленасці ў розных сферах.

Як чакаецца, 20 кастрычніка прэм'еры прымуць канцэпцыю стварэння адзінай лічбавай платформы для кіравання мультымадальнымі грузаперавозкамі. Гэта чарговы крок да выбудоўвання надзейнай і незалежнай інфраструктуры.

Раздзелы:

Палітыка

Чытайце таксама