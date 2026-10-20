Турчын: Больш за 75 % знешняга гандлю Беларусі прыпадае на рынак ШАС
У Душанбэ праходзіць пасяджэнне Савета кіраўнікоў урадаў ШАС у пашыраным складзе.
Раней прайшлі перамовы ў вузкім складзе. Перад стартам адбылася традыцыйная цырымонія афіцыйнай сустрэчы і сумеснае фатаграфаванне.
Беларусь на правах паўнапраўнага члена ШАС ужо трэці год. Як заявіў прэм'ер Аляксандр Турчын, больш за 75 % знешняга гандлю Беларусі прыпадае менавіта на рынак Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Беларусь прасоўвае канкрэтныя праекты і дамоўленасці ў розных сферах.
Як чакаецца, 20 кастрычніка прэм'еры прымуць канцэпцыю стварэння адзінай лічбавай платформы для кіравання мультымадальнымі грузаперавозкамі. Гэта чарговы крок да выбудоўвання надзейнай і незалежнай інфраструктуры.