3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
Турчын і Жапараў абмеркавалі развіццё двухбаковых адносін Беларусі і Кыргызстана
Беларусь плануе пашыраць лінейку тэхнікі, якая пастаўляецца ў Кыргызстан, і не толькі: развіццё двухбаковых адносін 5 чэрвеня абмеркаваў прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын на сустрэчы з прэзідэнтам Кыргызстана Садырам Жапаравым. Прамысловая кааперацыя, турызм, культура, адукацыя - Мінск і Бішкек маюць намер актывізавацца па шэрагу напрамкаў. Практычная рэалізацыя дамоўленасцяў абмяркоўвалася на сустрэчы з кабмінам Азербайджана ў пашыраным складзе.
Па выніках афіцыйнага візіту беларускай урадавай дэлегацыі ў Кыргызстан будзе створаны дзелавы савет па супрацоўніцтве паміж краінамі. Гэтая пляцоўка ў першую чаргу дапаможа прадпрымальнікам напрамую, без лішніх фармальнасцей і бар'ераў, каардынаваць сумесныя праекты і аператыўна вырашаць пытанні. Усё гэта робіцца для таго, каб надаць імпульс гандлёва-эканамічным адносінам.
Краіны паставілі задачу нарасціць узаемны гандаль к 2030 году да 0,5 млрд долараў. Таксама абмяркоўваецца і адкрыццё прамых зносін. Пакуль ёсць некаторыя складанасці, але пытанне будзе прапрацоўвацца.
Як было заяўлена яшчэ, Беларусь і Кыргызстан маюць намер правесці першы Форум рэгіёнаў. Ён запланаваны на восень 2026 года ў Мінску. Як паказвае прыклад галоўнага гандлёвага партнёра Беларусі - Расіі, рэгіянальнае ўзаемадзеянне дзвюх краін мае важнае значэнне.
Кыргызстан пацвердзіў гатоўнасць да сумеснай работы па ўсіх напрамках двухбаковага ўзаемадзеяння. Пра гэта заявіў кіраўнік кабміна Адылбек Касымаліеў. 5 чэрвеня ў тым ліку быў падпісаны пакет дакументаў, акрамя тых кантрактаў, якія былі заключаны на бізнес-форуме.
Адзначана, што ключавую ролю ў адносінах краін адыгрывае адкрыты і даверны дыялог паміж лідарамі Беларусі і Кыргызстана.
У гандлі станоўчая дынаміка таксама ёсць: і Мінск, і Бішкек далей будуць развіваць узаемныя пастаўкі.
Галоўнае - падмурак створаны трывалы: гэта і агульная гісторыя, і членства ў адзіных інтэграцыйных аб'яднаннях, і, што вельмі важна, узаемадапаўняльнасць дзвюх эканомік.