У Маскве прайшоў Міжнародны форум забеспячэння калектыўнай бяспекі
Мілітарызацыю Еўропы, маштабныя вучэнні НАТА ў Польшчы, інфармацыйную вайну, процідзеянне тэрарызму і экстрэмізму, а таксама сучасныя выклікі геапалітычнай абстаноўцы ў Еўразіі абмеркавалі 10 лістапада ў Маскве на Міжнародным форуме па забеспячэнні калектыўнай бяспекі, а таксама на Савеце міністраў замежных спраў.
Калі тэатр пачынаецца з вешалкі, то міжнародны форум па забеспячэнні калектыўнай бяспекі - з выставы. Удзельнікі - міністры абароны, сакратары Саветаў бяспекі, дыпламаты і ваенныя аташэ - перад тым як разысціся па розных тэматычных сесіях (а іх запланавана больш за 20), наглядна вывучылі высокатэхналагічную прадукцыю ваенпрома, якая сёння забяспечвае бяспеку Еўразійскага рэгіёна (гл. відэа).