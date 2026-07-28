Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

У Мінску пройдзе пасяджэнне Савета пастаянных прадстаўнікоў краін СНД

Чарговае пасяджэнне Савета пастаянных паўнамоцных прадстаўнікоў краін СНД пройдзе 28 ліпеня ў Мінску.

Удзельнікі абмяркуюць развіццё супрацоўніцтва ў сферы турызму, лічбавізацыі і інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Таксама ў цэнтры ўвагі падрыхтоўка да пасяджэнняў Савета міністраў замежных спраў і Савета кіраўнікоў дзяржаў СНД, якія адбудуцца 7 і 9 кастрычніка ў Туркменістане.

Акрамя таго, будуць падведзеныя вынікі рэалізацыі канцэпцыі старшынства Туркменістана ў Садружнасці за першае паўгоддзе.

Разделы:

Палітыка
x

Чытайце таксама