У Мінску пройдзе пасяджэнне Савета пастаянных прадстаўнікоў краін СНД
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Чарговае пасяджэнне Савета пастаянных паўнамоцных прадстаўнікоў краін СНД пройдзе 28 ліпеня ў Мінску.
Удзельнікі абмяркуюць развіццё супрацоўніцтва ў сферы турызму, лічбавізацыі і інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Таксама ў цэнтры ўвагі падрыхтоўка да пасяджэнняў Савета міністраў замежных спраў і Савета кіраўнікоў дзяржаў СНД, якія адбудуцца 7 і 9 кастрычніка ў Туркменістане.
Акрамя таго, будуць падведзеныя вынікі рэалізацыі канцэпцыі старшынства Туркменістана ў Садружнасці за першае паўгоддзе.