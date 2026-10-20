У Таджыкістане пройдзе пасяджэнне Савета кіраўнікоў урадаў дзяржаў-членаў ШАС - што на парадку дня

Краіны ШАС пацвярджаюць чарговы настрой на паглыбленні супрацоўніцтва. 20 кастрычніка ў Таджыкістане кіраўнікі ўрадаў збяруцца на пасяджэнне Савета арганізацыі. Партнёры вызначацца з тым, як будзе развівацца арганізацыя аж да 2035 года, а таксама прымуць пакет дакументаў, якія важныя і для эфектыўнага гандлю, і выгаднай кааперацыі.

Беларусь агучыць і свае ініцыятывы. Пазіцыя краіны нязменная - працаваць на роўных і выгадных для ўсіх умовах.

Таджыкістан прымае пасяджэнне Савета кіраўнікоў урадаў ШАС. Парадак дня абяцае быць насычаным. У цэнтры ўвагі прэм'ер-міністраў - развіццё гандлёва-эканамічнага і культурна-гуманітарнага супрацоўніцтва.

Гэты дыялог асабліва сімвалічны ў кантэксце надыходзячай 25-й гадавіны з дня стварэння ШАС. За чвэрць стагоддзя арганізацыя даказала сваю жыццяздольнасць.

Сёння 22 краіны не толькі Еўразіі, але і іншых кантынентаў падалі заяўкі на ўступленне ў арганізацыю. ШАС сапраўды мацнее новымі партнёрамі. Нагадаем, Беларусь у гэтай сям'і знаходзіцца з 2024 года.

Прывабныя ў тым ліку эканамічныя перспектывы. У арганізацыі ў апошні час, з улікам усіх падзей у свеце, робіцца ўпор на стварэнне незалежнай і ўстойлівай інфраструктуры. Напрыклад, 20 кастрычніка краіны маюць намер прыняць канцэпцыю адзінай лічбавай платформы для мультымадальных грузавых перавозак. Гэта паскорыць рух грузаў па ўсёй Еўразіі.

Асаблівая ўвага будзе нададзена рэалізацыі дамоўленасцяў, якія былі дасягнуты лідарамі краін на вераснёўскім саміце ў Бішкеку. Але таксама нададуць увагу ключавым крокам па выкананні Стратэгіі развіцця арганізацыі да 2035 года. Там прапісаны практычна ўсе галіны.

Усе ключавыя рашэнні і эканамічныя арыенціры будуць зафіксаваныя ў выніковым сумесным камюніке.