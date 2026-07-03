Уладзімір Пуцін павіншаваў Аляксандра Лукашэнку з Днём Незалежнасці Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін павіншаваў свайго беларускага калегу і саюзніка Аляксандра Лукашэнку з Днём Незалежнасці Беларусі. Тэкст віншавальнай тэлеграмы апублікавала прэс-служба Крамля.
"Гэтае свята мае асаблівае значэнне не толькі для беларусаў, але і для расіян, паколькі яно звязана са слаўнай падзеяй нашай агульнай гісторыі - вызваленнем Мінска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў", - гаворыцца ў тэксце віншавання.
Пуцін таксама заявіў, што братэрскае сяброўства і ўзаемадапамога "застаюцца надзейнай асновай для развіцця саюзніцкіх беларуска-расійскіх адносін".