У Мінску падпісаны пратакол аб спагнанні аліментаў унутры Саюзнай дзяржавы. Дакумент завізіраваны на сумеснай калегіі міністэрстваў юстыцыі дзвюх краін. Удзельнікі абмеркавалі ўзаемнае прызнанне судовых рашэнняў усіх катэгорый, а таксама праграму супрацоўніцтва на найбліжэйшыя два гады. Гаварылі і аб узаемадзеянні з юрыдычнага пункта погляду ў эканоміцы, сацыяльнай сферы, у пытаннях абароны законных інтарэсаў грамадзян абедзвюх краін.

Ужо не раз было адзначана, што органы юстыцыі Беларусі і Расіі, фарміруючы адзіную прававую прастору, ствараюць спрыяльныя ўмовы для далейшага росту і развіцця па ўсіх напрамках стратэгічнага партнёрства.