У Нью-Ёрку стартавала 73-я сесія Генасамблеі ААН. Беларускую дэлегацыю ўзначаліць Уладзімір Макей
Беларусь прымае ўдзел у яшчэ адным глабальным форуме сусветнага маштабу. Больш як 170 пытанняў вынесена на разгляд удзельнікаў 73-й сесіі Генасамблеі ААН, якая стартавала ў Нью-Ёрку. Сярод іх - падтрыманне міжнароднай бяспекі, заахвочванне правоў чалавека, папярэджанне генацыду і ваенных злачынстваў. Беларускую дэлегацыю ўзначаліць міністр замежных спраў Уладзімір Макей. Беларусь, як вядома, адна з краін - заснавальнікаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. На сённяшні дзень Мінск распрацоўвае і паспяхова прасоўвае свае актуальныя ініцыятывы сусветнага маштабу.