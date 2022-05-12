У Палацы Незалежнасці абмяркоўваюць кааперацыйнае ўзаемадзеянне з Далёкім Усходам
Вопыт супрацоўніцтва Беларусі і Расіі павінен быць прывабны для іншых краін! Працягваем актыўны дыялог не толькі на ўзроўні кіраўнікоў Саюзнай дзяржавы, але і з кіраўнікамі расійскіх рэгіёнаў.
Сёння ў Палацы Незалежнасці - губернатар Хабараўскага края Міхаіл Дзегцяроў. Ён прыбыў у нашу краіну з прадпрымальніцкай супольнасцю: сельгасвытворцамі, прамыслоўцамі, транспартнікамі і прадстаўнікамі гандлёвых сетак. Наш Прэзідэнт адзначыў, што, нягледзячы на адлегласць, трэба выбудоўваць узаемадзеянне. Ад Брэста да Уладзівастока - наша агульная Бацькаўшчына. Было сказана, што ўсходнеславянская цывілізацыя - адна з апор і асноў сусветнай цывілізацыі. "Мы павінны на гэтым стаяць і павінны вытрымаць", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Агульны тавараабарот зараз - больш за 18 мільёнаў долараў. Аднак гэты паказчык можа быць значна вышэй. Зараз у Хабараўскім краі ва ўмовах санкцыйнага націску заходніх санкцый упор на імпартазамяшчэнне і развіццё аграпрамысловага комплексу. І ў пытаннях сельскай гаспадаркі, і ў асваеннях новых сельгасплошчаў на дапамогу, як разлічвае дэлегацыя, можа прыйсці Беларусь. У планах - наведаць прадпрыемствы сельскагаспадарчай тэхнікі, а таксама па вытворчасці дарожна-будаўнічай, камунальнай, снегапрыбіральнай, лясной, і, вядома, нашы гіганты МАЗ і БелАЗ.