У Палацы Незалежнасці абмяркоўваюць кааперацыйнае ўзаемадзеянне з Далёкім Усходам

Вопыт супрацоўніцтва Беларусі і Расіі павінен быць прывабны для іншых краін! Працягваем актыўны дыялог не толькі на ўзроўні кіраўнікоў Саюзнай дзяржавы, але і з кіраўнікамі расійскіх рэгіёнаў.

Сёння ў Палацы Незалежнасці - губернатар Хабараўскага края Міхаіл Дзегцяроў. Ён прыбыў у нашу краіну з прадпрымальніцкай супольнасцю: сельгасвытворцамі, прамыслоўцамі, транспартнікамі і прадстаўнікамі гандлёвых сетак. Наш Прэзідэнт адзначыў, што, нягледзячы на адлегласць, трэба выбудоўваць узаемадзеянне. Ад Брэста да Уладзівастока - наша агульная Бацькаўшчына. Было сказана, што ўсходнеславянская цывілізацыя - адна з апор і асноў сусветнай цывілізацыі. "Мы павінны на гэтым стаяць і павінны вытрымаць", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.