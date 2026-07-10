Гэты дзень, калі воля народа аказалася мацнейшай за хаос, а непахісная рашучасць людзей падарыла Беларусі шанц на адраджэнне. 10 ліпеня 1994 года ў другім туры ўсенародных выбараў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь упэўненую перамогу атрымаў дэпутат Вярхоўнага савета Аляксандр Лукашэнка, набраўшы 80 % галасоў.

Гэта была зруйнавальная перамога і цалкам апраўданыя чаканні беларусаў - тое, чым сёння заходнія палітыкі пахваліцца, на жаль, не могуць. Тады, у 1994 годзе, перад новаабраным лідарам стаяла галоўная задача - адвесці краіну ад прорвы і не дапусціць развалу.

У тыя складаныя поры беларусы былі ў роспачы: разгул бандытызму, карупцыя, пустыя паліцы магазінаў, заводы ў заняпадзе і страчаная будучыня цэлай нацыі. Але сёння мы бачым, што жыццё стала абсалютна іншым. У нас ёсць нацыянальны гонар, выразныя планы, стратэгічныя саюзнікі і эканамічны суверэнітэт.

Беларусь прайшла доўгі шлях і замацавала за сабою рэнамэ спакойнага і стабільнага месца для жыцця ў хаосе, які ахінуў нашу планету. Мы паляцелі ў космас, асвоілі высокатэхналагічную вытворчасць і пабудавалі сваю атамную станцыю. І далей - толькі больш.