20 ліпеня 1994 года адбылася першая інаўгурацыя Прэзідэнта Беларусі

20 ліпеня 1994 года адбылася першая інаўгурацыя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. У краіне ўсталявалася прэзідэнцкая ўлада.

У першых выбарах у 1994 годзе ўдзельнічалі 6 кандыдатаў. У першым туры Аляксандр Лукашэнка набраў амаль 45 % галасоў выбаршчыкаў, у другім больш за 80 %. Гэта была безумоўная перамога дэпутата без партыі і адміністрацыйнага рэсурсу, але з палітычнай інтуіцыяй, народнай любоўю і жаданнем адвесці Беларусь ад прорвы.

"Пасля развалу Савецкага Саюза ў першай палове 1990-х гадоў мы на свае вочы бачылі, што адбывалася: і пустыя паліцы магазінаў, і гіперінфляцыя, - расказаў дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Вячаслаў Даніловіч. - Я сам у той час быў студэнтам, выдатна памятаю, як мы прыходзілі па стыпендыю з сумкамі, таму што пачкі грошай, з якіх складалася наша стыпендыя, у кішэню засунуць было немагчыма, але яны ў момант разыходзіліся пасля некалькіх паходаў у магазін. Быў цяжкі крызіс. І тая простая, даходлівая рыторыка, якую дэманстраваў Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка, тыя простыя, разумныя ідэі аб тым, што трэба адвесці краіну і народ ад прорвы, зрабіць усё, каб стабілізаваць сацыяльна-эканамічную сітуацыю, знайшлі водгук у душах выбаршчыкаў у той час".

Гэта гісторыя суверэннай і незалежнай рэспублікі. Беларусь развіваецца і мірна ідзе наперад, пакуль вакол бушуюць палітычныя і ваенныя крызісы. Гэта - наш выбар.