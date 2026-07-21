21 ліпеня Лукашэнка правёў селектарную нараду, прысвечаную ўборачнай кампаніі
Пытанне харчовай бяспекі - адно з ключавых фактараў суверэнітэту і іміджу Беларусі. Ходу і якасці ўборачнай кампаніі ў краіне быў прысвечаны вялікі селектар з удзелам Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі, які прайшоў 21 ліпеня.
На сувязі анлайн і афлайн былі абсалютна ўсе: ад старшынь райвыканкамаў, губернатараў да ўрада, памочнікаў Прэзідэнта і ўпаўнаважаных па абласцях.
Тон размовы самы жорсткі і прынцыповы. Прэзідэнт патрабуе максімальнай мабілізацыі на ўсіх этапах працэсу ўборкі. Гэта датычыцца гатоўнасці і захаванасці тэхнікі, забеспячэння палівам, кадрамі, якасці нарыхтоўкі кармоў. Есці хочуць усе ды яшчэ прадукты самай высокай якасці і па даступных цэнах. Усё гэта патрабуе самай высокай выканаўчасці і захавання тэхналагічнай дысцыпліны.
Селектарная нарада, прысвечаная ўборачнай кампаніі, - гэта калі слова "традыцыя" не ўспрымаецца выключна пазітыўна. Наадварот. Штогод перад стартам масавай уборкі на ўзроўні кіраўніка дзяржавы праходзіць вялікая размова. На сувязі ўсе рэгіёны і раёны краіны, з Мінска ўся вярхушка ўлады. Асабліва для губернатараў гэта дадатковае напружанне. Прэзідэнт заўсёды знойдзе, за што спытаць на месцах, ды і кіраўнік КДК падкажа (гл. відэа).