7 ліпеня Лукашэнка праводзіць нараду па развіцці Магілёўскай вобласці

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка сабраў нараду, прысвечаную пытанням развіцця Магілёўскай вобласці, піша БЕЛТА.

Адной з тэм нарады стала перспектыва двух холдынгаў Кіраўніцтва справамі Прэзідэнта. Гэта "Купалаўскае" і "Аграпрамысловы холдынг", у склад якіх уваходзяць 3 прамысловыя і 11 сельскагаспадарчых прадпрыемстваў.

"Агульная карціна па гэтых комплексах пазітыўная. У прадпрыемствы ўліваюць нямала інвестыцый - за паўтара года ўклалі больш як 200 млн рублёў. Гэта і машынны парк, і ўгнаенні, і насенне, і лізінг", - падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Разам з тым ёсць шэраг пытанняў, якія насцярожваюць. Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што кіраўнік спраў Прэзідэнта Юрый Назараў абяцаў рэалізаваць антыкрызісны бізнес-план і навесці ідэальны парадак у "Купалаўскім".

"Фактычна ж у паказальным холдынгу дысцыпліны няма: абсталяванне не адрамантаванае, корманарыхтоўка без тэхналогіі, тэхніка да ўборкі не гатова, часам і жывёла без вады", - канстатаваў кіраўнік дзяржавы.

Яшчэ адной тэмай нарады сталі ўнесеныя прапановы па ўзбуйненні Дрыбінскага раёна за кошт уключэння ў яго склад зямель сельгасарганізацый Магілёўскага, Горацкага і Чавускага раёнаў.