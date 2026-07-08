Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

8 ліпеня Аляксандр Лукашэнка правёў кадравыя прызначэнні

media img

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 8 ліпеня разгледзеў шэраг кадравых пытанняў, перадае БЕЛТА.

Кіраўнік дзяржавы прызначыў:

Валяватага Юрыя Мікалаевіча - памочнікам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь - інспектарам па Гомельскай вобласці;

Каткавец Надзею Мікалаеўну - памочнікам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь - інспектарам па Магілёўскай вобласці;

Равуцкага Дзмітрыя Васільевіча - памочнікам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь - інспектарам па г. Мінску.

Прэзідэнт даў згоду на прызначэнне:

Крыцкага Міхаіла Леанідавіча - старшынёй Шклоўскага райвыканкама;

Каўраніна Аляксандра Мікалаевіча - старшынёй Бабруйскага райвыканкама;

Фралова Юрыя Мікалаевіча - старшынёй Камітэта дзяржаўнага кантролю Магілёўскай вобласці. 

Разделы:

Прэзідэнт
x

Чытайце таксама