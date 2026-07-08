8 ліпеня Аляксандр Лукашэнка правёў кадравыя прызначэнні
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 8 ліпеня разгледзеў шэраг кадравых пытанняў, перадае БЕЛТА.
Кіраўнік дзяржавы прызначыў:
Валяватага Юрыя Мікалаевіча - памочнікам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь - інспектарам па Гомельскай вобласці;
Каткавец Надзею Мікалаеўну - памочнікам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь - інспектарам па Магілёўскай вобласці;
Равуцкага Дзмітрыя Васільевіча - памочнікам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь - інспектарам па г. Мінску.
Прэзідэнт даў згоду на прызначэнне:
Крыцкага Міхаіла Леанідавіча - старшынёй Шклоўскага райвыканкама;
Каўраніна Аляксандра Мікалаевіча - старшынёй Бабруйскага райвыканкама;
Фралова Юрыя Мікалаевіча - старшынёй Камітэта дзяржаўнага кантролю Магілёўскай вобласці.