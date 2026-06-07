3.84 BYN
2.81 BYN
3.23 BYN
9 чэрвеня Прэзідэнт Беларусі сустрэўся са старшынёй Вярхоўнага суда Расіі
Умацаванне беларуска-расійскага супрацоўніцтва ў судовай сферы: 9 чэрвеня Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка праводзіць сустрэчу са старшынёй Вярхоўнага судаУ Расіі Ігарам Красновым.
У Мінск з візітам прыбыла дэлегацыя ведамства. На парадку дня - сумеснае абмеркаванне з беларускімі калегамі актуальных пытанняў, што дазволіць павысіць эфектыўнасць судовай практыкі краін і закладзе аснову для адзіных механізмаў прававога рэгулявання.
Вярхоўныя суды Беларусі і Расіі плануюць падпісаць мемарандум аб паразуменні і супрацоўніцтве. Аляксандр Лукашэнка вітае гэтае рашэнне, як і намер сумесна працаваць па ўкараненні ў працу судоў і судаводства інфармацыйных тэхналогій, каб павышаць аператыўнасць, публічнасць, даступнасць і законнасць правасуддзя.
Стратэгічная лінія - узгоднена адстойваць інтарэсы і на міжнароднай арэне.
Асобна кіраўнікі Вярхоўных судоў абмяркуюць пытанні, звязаныя з абаронай інтарэсаў суб'ектаў гаспадарання.