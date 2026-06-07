Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

9 чэрвеня Прэзідэнт Беларусі сустрэўся са старшынёй Вярхоўнага суда Расіі

Выява

Умацаванне беларуска-расійскага супрацоўніцтва ў судовай сферы: 9 чэрвеня Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка праводзіць сустрэчу са старшынёй Вярхоўнага судаУ Расіі Ігарам Красновым.

У Мінск з візітам прыбыла дэлегацыя ведамства. На парадку дня - сумеснае абмеркаванне з беларускімі калегамі актуальных пытанняў, што дазволіць павысіць эфектыўнасць судовай практыкі краін і закладзе аснову для адзіных механізмаў прававога рэгулявання.

Вярхоўныя суды Беларусі і Расіі плануюць падпісаць мемарандум аб паразуменні і супрацоўніцтве. Аляксандр Лукашэнка вітае гэтае рашэнне, як і намер сумесна працаваць па ўкараненні ў працу судоў і судаводства інфармацыйных тэхналогій, каб павышаць аператыўнасць, публічнасць, даступнасць і законнасць правасуддзя.

Стратэгічная лінія - узгоднена адстойваць інтарэсы і на міжнароднай арэне.

Асобна кіраўнікі Вярхоўных судоў абмяркуюць пытанні, звязаныя з абаронай інтарэсаў суб'ектаў гаспадарання.

Разделы:

ПрэзідэнтРасія