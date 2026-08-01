Ад дысцыпліны на палях - да міру над галавой: галоўныя тэзісы Лукашэнкі ў Брэсцкай вобласці
Аўтар:Наталля Брэвус
Развіццё вытворчасцей, апора на ўласныя кампетэнцыі, дысцыпліна, павышэнне эфектыўнасці - галоўныя пытанні для рэгіёнаў абмяркоўвалі на тыдні падчас прэзідэнцкай камандзіроўкі ў Брэсцкую вобласць.
Размова ішла аб рабоце ў ключавых сферах - прамысловасці і сельскай гаспадарцы. Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка матывуе тых, хто працуе сёння на ніве, - узяць ураджай па максімуму.
Асаблівая ўвага да сельскагаспадарчай галіны звязана не толькі з бягучай сітуацыяй, але ў тым ліку з глабальнай задачай - захаваць вёску. Брэстчане ў цэлым спраўляюцца нядрэнна, аднак Аляксандр Лукашэнка нагадвае пра неабходнасць працаваць больш эфектыўна і наводзіць парадак на поўдні краіны (гл. відэа).