Ад Джакарты до Нейпьідо: вынікі вялікай камандзіроўкі Прэзідэнта
Перспектыўнасць рэгіёна. Усход і Паўднёвы Усход Азіі, дзе напярэдадні завяршылася камандзіроўка нашага Прэзідэнта, ацэньваецца ў наступных лічбах: эканоміка ў найбліжэйшы год у сярэднім па краінах (мы гаворым пра Інданезію, М'янму і Кітай, нараўне з іншымі дзяржавамі АСЕАН) павінна даць 5-працэнтны рост.
Агульная ёмістасць рынку, куды, вядома, будуць пастаўляцца беларускія тавары, - 700 млн чалавек. Прычым сярэдні ўзрост насельніцтва - усяго 30 гадоў. Гэта рэгіён, які пераходзіць ад мадэлі "таннай рабочай сілы і экспарту" да мадэлі "інавацый і рэгіянальнай кааперацыі". А для гэтага патрэбныя партнёры.
Беларусь гатовая прапанаваць і прамы гандаль, і тэхналогіі, і стварэнне сумесных вытворчасцяў, і самае галоўнае - усё гэта на раўнапраўных партнёрскіх умовах, што важна для краін, якія перажылі каланіялізм. Менавіта таму, а яшчэ дзякуючы сур'ёзнай дзелавой рэпутацыі і асабістай увазе з боку беларускага Прэзідэнта ў гэтай частцы свету беларусаў сустракаюць як тых, хто прыйшоў у рэгіён надоўга, працаваць маштабна і "на перспектыву" (гл. відэа).