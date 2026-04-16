Адносіны з ЕС, вялікая здзелка і будучыня Беларусі: на якія пытанні адказаў Лукашэнка ў інтэрв'ю RT
"Калі Лукашэнка дыктатар, то я - каралева Англіі" - выснова з сённяшняга (17 красавіка) інтэрв'ю ў Палацы Незалежнасці. Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка адказаў на пытанні амерыканскага журналіста з аўдыторыяй 40 млн чалавек.
Гэта вялікае інтэрв'ю тэлеканалу RT і Рыку Санчэсу, вядучаму аўтарскай праграмы "Эфект Санчэса". Удзельнікамі яго праграмы ў розны час былі памочнік Прэзідэнта Расіі Уладзімір Мядзінскі, кіраўнік МЗС Сяргей Лаўроў, міністр замежных спраў Ірана Абас Аракчы, былы прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азараў. Санчэс вядомы і інтэрв'ю з вялікімі палітыкамі, напрыклад, Міхаілам Гарбачовым, Баракам Абамам і Фідэлем Кастра.
З беларускім лідарам у размове было закранута нямала тэм. Напрыклад, сустрэча Лукашэнкі і Трампа, вялікая здзелка і яе ўмовы, адносіны Беларусі і Еўрасаюза, сяброўства Прэзідэнта Беларусі з сусветнымі лідарамі (гл. відэа).