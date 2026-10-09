Адзінства, крытыка парадку і будучыня Садружнасці: Лукашэнка прыняў удзел у саміце СНД

Умацоўваць адзінства на прасторы Садружнасці - так бачыць найважнейшую задачу для краін, якія ўваходзяць у аб'яднанне, Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.

9 кастрычніка ён звярнуўся з заклікам да лідараў СНД не проста абмяркоўваць, а рабіць канкрэтныя крокі для згуртавання дзяржаў і ўзмацнення шматбаковых сувязяў. Бо чым мацнейшая інтэграцыя і больш трывалы саюз, тым больш складана ўбіць клін у адзінства яе ўдзельнікаў знешнім сілам, а спробы зрабіць гэта ёсць.

У Туркменістане 9 кастрычніка прайшоў саміт СНД у пашыраным фармаце. Да традыцыйных удзельнікаў далучыўся яшчэ і Іран, таму цікавасць да інтэграцыі ёсць.

СНД застаецца важнай дыялогавай пляцоўкай, пры гэтым валодаючы транзітным і лагістычным патэнцыялам, забяспечваючы эканамічнае і гуманітарнае супрацоўніцтва.

Аляксандр Лукашэнка перакананы: трэба ісці па шляху ўзмацнення эканамічных сувязей. За імі - дабрабыт людзей, а без гэтага не будзе эфектыўны ні адзін саюз (гл. відэа).