Алег Шулякоўскі прызначаны намеснікам міністра ўнутраных спраў
13 лістапада Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў указы аб кадравых прызначэннях у сістэме органаў унутраных спраў, паведаміла прэс-служба кіраўніка дзяржавы.
Генерал-маёр міліцыі Алег Шулякоўскі прызначаны намеснікам міністра ўнутраных спраў і вызвалены ад пасады начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама.
На пасаду начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама прызначаны палкоўнік міліцыі Андрэй Бакач.