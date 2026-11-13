Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Алег Шулякоўскі прызначаны намеснікам міністра ўнутраных спраў

Аўтар:
media img

13 лістапада Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў указы аб кадравых прызначэннях у сістэме органаў унутраных спраў, паведаміла прэс-служба кіраўніка дзяржавы.

Генерал-маёр міліцыі Алег Шулякоўскі прызначаны намеснікам міністра ўнутраных спраў і вызвалены ад пасады начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама.

На пасаду начальніка ўпраўлення ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама прызначаны палкоўнік міліцыі Андрэй Бакач.

Раздзелы:

Прэзідэнт

Чытайце таксама