Аляксандр Лукашэнка правёў перамовы з членам пастаяннага камітэта палітбюро ЦК Кампартыі КНР Чжаа Лэцзі

Паглыбленне ўсебаковага стратэгічнага партнёрства Беларусі і Кітая сёння стала цэнтральнай тэмай на сустрэчы ў Палацы Незалежнасці. Кіраўнік дзяржавы правёў перамовы з палітыкам высокага рангу - членам пастаяннага камітэта палітбюро ЦК Кампартыі КНР Чжаа Лэцзі - даверанай асобай Старшыні Кітая Сі Цзіньпіна. Бакі абмеркавалі новыя праекты, а таксама абмяняліся меркаваннямі па якасці двухбаковага ўзаемадзеяння. Адзначу, стратэгічнае партнёрства становіцца ўсё больш трывалым, з года ў год большае па ўсіх кірунках. Таму пацверджанне - дзясяткі маштабных сумесных праектаў. Адзін з самых паказальных, вядома, індустрыяльны парк "Вялікі камень". Узровень узаемнага гандлю перавысіў тры мільярды долараў. За гэтымі вынікамі стаіць і асабістае сяброўства лідараў Беларусі і Кітая. Кіраўнікі дзяржаў штогод абменьваюцца візітамі і праводзяць двухбаковыя сустрэчы на палях розных самітаў.

Аб чым дамовіліся сёння - падрабязнасці ў Ілоны Красуцкай. Частата кантактаў па лініі Беларусь - Кітай адрозніваецца зайздросным пастаянствам. Топавыя бізнесмены і найбліжэйшае асяроддзе лідара Кітая Сі Цзіньпіна - частыя госці ў Палацы Незалежнасці. І штораз гэта свайго роду сігнал: краіны азначылі новыя амбіцыйныя праекты. Гэта пацвердзіла і сённяшняя сустрэча. З візітам у Мінску палітык высокага рангу - давераная асоба Старшыні КНР Чжаа Лэцзі. Паглыбленне далейшага ўзаемадзеяння: развіццё індустрыяльнага парка "Вялікі камень" і падрыхтоўка да правядзення на яго пляцоўцы глабальнага эканамічнага форуму. Вось аб чым наступным летам (акрамя II Еўрапейскіх гульняў) будзе гаварыць сусветная супольнасць.

У свой час палітык быў самым маладым кіраўніком рэгіянальнага парткома Кампартыі Кітая, а ў яе цэнтральны апарат трапіў у 2012 годзе, узначаліўшы аргаддзел. У кастрычніку мінулага года Чжаа Лэцзі, да таго ж, стаў новым кіраўніком дысцыплінарнай камісіі Кампартыі. У Кітаі яна вядзе антыкарупцыйную кампанію. Акрамя таго, палітык уваходзіць у найбліжэйшае асяроддзе Сі Цзіньпіна, каму як не яму курыраваць кірункі двухбаковага супрацоўніцтва. Сёння ў Палацы Незалежнасці бакі абмяняліся меркаваннямі па якасці ўзаемадзеяння і абмеркавалі яго паглыбленне.

Беларусь і КНР звязвае давернае ўсебаковае стратэгічнае партнёрства. Такі высокі ўзровень узаемадзеяння афіцыйны Пекін падтрымлівае толькі з чатырма дзяржавамі, уключаючы нашу краіну. Да таго ж, Беларусь - стратэгічны пункт маштабнага праекта, які рэалізуе Кітай, "Адзін пояс і адзін шлях". Больш чым за чвэрцьвекавую гісторыю дыпадносін тавараабарот вырас амаль у сто разоў. Зараз гэты паказчык перавышае тры мільярды долараў.

За ўсімі гэтымі вынікамі стаіць і асабістае сяброўства лідараў Беларусі і Кітая. Кіраўнікі дзяржаў штогод абменьваюцца візітамі і праводзяць двухбаковыя сустрэчы на палях розных самітаў. Адна з нядаўніх адбылася ў чэрвені на палях Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. "З моцным Кітаем будзе моцнай і Беларусь". Гэты тэзіс Аляксандра Лукашэнкі падкрэсліў узаемную цікавасць да паглыблення супрацоўніцтва.

Адным з знакавых вынікаў тых перамоў стала ўстанаўленне бязвізавага рэжыму паміж краінамі. З сярэдзіны жніўня адзнака ў пашпарце больш не патрэбная ні беларусам, ні кітайцам.

Візіт даверанай асобы Старшыні Кітая гаворыць аб новым этапе супрацоўніцтва.

Пасяджэнне беларуска-кітайскага міжурадавага камітэта па супрацоўніцтве пройдзе ў лістападзе. Гэта стала вядома ўжо па выніках перамоў ва ўрадзе. Абмяркуюць, як ідзе рэалізацыя таго, аб чым дамовіліся лідары. У гэты ж час наша краіна прыме ўдзел у першай кітайскай міжнароднай выставе "Імпарт Экспа" ў Шанхаі. Прэм'ер-міністр Сяргей Румас заклікаў кітайскіх фундатараў актыўна ўкладваць сродкі ў прамысловы і банкаўскі сектары краіны на ўзаемавыгадных умовах.

Сяброўства лідараў, бадай, самая пераканаўчая гарантыя для бізнесменаў. Кітайскі капітал прысутнічае калі не ва ўсіх, то ў вельмі шматлікіх сферах эканомікі Беларусі. Нашы стратэгічныя партнёры сёлета пачалі будаваць у Пухавіцкім раёне высокатэхналагічны аграпрамысловы комплекс новага пакалення. Спецыялізацыя прадпрыемства - перапрацоўка збожжа і вытворчасць кармоў. Партнёры таксама маюць дачыненне да адкрыцця завода па выпуску аўтамабіляў "Джылі", мадэрнізацыі беларускіх цэментавых заводаў і Аршанскага льнокамбіната. Найбуйнейшая кітайская карпарацыя "Сіцік Груп" пастаўляе абсталяванне і для аднаго з самых маштабных калійных праектаў краіны - Нежынскага горна-абагачальнага комплексу. Кітай, да таго ж, фінансуе гэты праект. Вялізны рынак і ўжо сапраўды для абраных даў зялёнае святло і нашай малочцы, і нашай мясной прадукцыі. Адзін з самых паказальных праектаў дзвюх краін - індустрыяльны парк "Вялікі камень", дзе ўжо зарэгістравана 37 рэзідэнтаў. Гэта высокатэхналагічныя кампаніі Кітая, Беларусі, Расіі, Аўстрыі і Германіі.

Графік кітайскага палітыка Чжаа Лэцзі быў сёння вельмі насычаным. У прыватнасці, на сустрэчы з кіраўніком Адміністрацыі Прэзідэнта Наталляй Качанавай гаворка ішла аб выкананні дамоўленасцяў, дасягнутых на вышэйшым узроўні. Беларусь гатовая стаць рэгіянальным цэнтрам прасоўвання ініцыятыў Кітая. Сёння падпісаны мемарандум паміж галоўнымі кантрольнымі ведамствамі Беларусі і Кітая, якія маюць намер разам змагацца з карупцыяй.