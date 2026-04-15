Аляксандр Лукашэнка параўнаў беларускую "дыктатуру" і амерыканскую "дэмакратыю"
Сустрэча Лукашэнкі і Трампа, вялікая здзелка і яе ўмовы, адносіны Беларусі і Еўрасаюза, сяброўства нашага Прэзідэнта з сусветнымі лідарамі. А яшчэ перад кім дае справаздачу Прэзідэнт? І што будзе з Беларуссю пасля Лукашэнкі?
17 красавіка Прэзідэнт даў вялікае інтэрв'ю тэлеканалу RT. Інтэрв'юер кіраўніка дзяржавы - журналіст тэлеканала Рык Санчэс, вядучы аўтарскай праграмы "Эфект Санчэса". Кожны яго выпуск набірае дзясяткі мільёнаў праглядаў. Удзельнікамі праграмы ў розны час былі памочнік Прэзідэнта Расіі Уладзімір Мядзінскі, кіраўнік МЗС Сяргей Лаўроў, міністр замежных спраў Ірана Абас Аракчы, былы прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азараў і іншыя.
Госць адказаў і на пытанні беларускіх журналістаў, падзяліўшыся ўражаннямі ад размовы з кіраўніком дзяржавы (гл. відэа).