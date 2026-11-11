Аляксандр Лукашэнка павіншаваў народ Польшчы з Нацыянальным святам незалежнасці

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя суайчыннікаў і сябе асабіста павіншаваў народ Польшчы з Нацыянальным святам незалежнасці. Аб гэтым БЕЛТА паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.

"У сённяшніх умовах істотных выклікаў у Еўропе адносіны паміж Беларуссю і Польшчай, на жаль, значна ўскладніліся, што стала для нас выпрабаваннем на трываласць, - гаворыцца ў віншаванні. - Перакананы, праз абмены забаронамі і санкцыямі, агароджы і сцены пераадолець гэтыя абставіны немагчыма. У нас розныя пазіцыі па шэрагу праблем - так было і будзе. Пытанне ў тым, ці зможам ставіцца да гэтай сітуацыі з разуменнем і накіраванасцю на дыялог, без канфрантацыі і абвінавачанняў".

Беларусь да такога ўзаемнага падыходу гатова і імкнецца, звярнуў увагу кіраўнік дзяржавы. "Мы цвёрда ўпэўнены, на крыўдзе суседа свайго шчасця не пабудаваць. Толькі шляхам аднаўлення сапраўдных павагі і даверу можна справіцца з любымі цяжкасцямі, вярнуцца да канструктыўнага развіцця камунікацыі, адрадзіць паспяховае супрацоўніцтва дзеля нашай агульнай карысці і будучыні нашчадкаў", - падкрэсліў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка пажадаў жыхарам Польшчы міру, згоды, стабільнасці і працвітання.