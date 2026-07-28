Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Аляксандр Лукашэнка павіншаваў народную артыстку РСФСР Наталлю Белахвосцікаву з днём нараджэння

media img

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў народную артыстку РСФСР Наталлю Белахвосцікаву з днём нараджэння, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.

"Дзякуючы таленту і прыроднаму абаянню акцёрскія работы з Вашым удзелам сталі ўпрыгажэннем кінематографа, заваявалі прызнанне і любоў многіх пакаленняў гледачоў, у тым ліку на беларускай зямлі", - гаворыцца ў віншаванні.

Кіраўнік дзяржавы выказаў упэўненасць, што творчасць народнай артысткі яшчэ доўгія гады будзе служыць справе захавання культурных сувязей паміж Беларуссю і Расіяй.

Аляксандр Лукашэнка пажадаў Наталлі Белахвосцікавай здароўя, бадзёрасці і аптымізму.

Разделы:

Прэзідэнт
x

Чытайце таксама