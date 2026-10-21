Аляксандр Лукашэнка павіншаваў суайчыннікаў з Днём бацькі
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў суайчыннікаў з Днём бацькі, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
Віншаванне Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з Днём бацькі:
Дарагія суайчыннікі!
Прыміце шчырыя віншаванні з Днём бацькі.
Гэта свята ўвасабляе сабой асаблівую ролю мужчыны як абаронцы і надзейнай апоры сям'і, чые веды, вопыт і сіла з'яўляюцца ўзорам для пераймання.
Клапатлівы і любячы бацька здольны навучыць сумленна працаваць і служыць Радзіме, прымаць рашэнні і браць за іх адказнасць, пераадольваць любыя цяжкасці і ўпэўнена дасягаць пастаўленых мэт.
Заўсёды заставайцеся для сваіх родных вернымі і мудрымі спадарожнікамі, гатовымі ў любы момант стаць на абарону сям'і і краіны.
Жадаю ўсім здароўя, шчасця і дабрабыту. Няхай радасць бацькоўства напаўняе сямейны ачаг гармоніяй і згодай, натхняе вас і вашых блізкіх на добрыя здзяйсненні на карысць роднай Беларусі.
Аляксандр Лукашэнка