Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Аляксандр Лукашэнка павіншаваў суайчыннікаў з Днём бацькі

Аўтар:

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў суайчыннікаў з Днём бацькі, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.

Віншаванне Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з Днём бацькі:

Дарагія суайчыннікі!

Прыміце шчырыя віншаванні з Днём бацькі.

Гэта свята ўвасабляе сабой асаблівую ролю мужчыны як абаронцы і надзейнай апоры сям'і, чые веды, вопыт і сіла з'яўляюцца ўзорам для пераймання.

Клапатлівы і любячы бацька здольны навучыць сумленна працаваць і служыць Радзіме, прымаць рашэнні і браць за іх адказнасць, пераадольваць любыя цяжкасці і ўпэўнена дасягаць пастаўленых мэт.

Заўсёды заставайцеся для сваіх родных вернымі і мудрымі спадарожнікамі, гатовымі ў любы момант стаць на абарону сям'і і краіны.

Жадаю ўсім здароўя, шчасця і дабрабыту. Няхай радасць бацькоўства напаўняе сямейны ачаг гармоніяй і згодай, натхняе вас і вашых блізкіх на добрыя здзяйсненні на карысць роднай Беларусі.

Аляксандр Лукашэнка

Раздзелы:

ПрэзідэнтСям'я і дзеці

Чытайце таксама