Аляксандр Лукашэнка правядзе перамовы з прэзідэнтам Узбекістана
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Аляксандр Лукашэнка правядзе перамовы з лідарам Узбекістана. У рамках перамоў на вышэйшым узроўні кіраўнікі дзяржаў разгледзяць актуальныя пытанні двухбаковага супрацоўніцтва і перспектывы яго ўмацавання ў розных сферах.
Цэнтральны напрамак у перагаворным парадку дня - развіццё вытворчай кааперацыі і рэалізацыя сумесных праектаў.
Да падпісання па выніках перамоў рыхтуюцца каля 20 дакументаў. Галоўны з іх - дэкларацыя аб усталяванні стратэгічнага партнёрства паміж Беларуссю і Узбекістанам.