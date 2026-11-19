Аляксандр Лукашэнка правёў нараду з судзейскім корпусам
Непарушнае патрабаванне Прэзідэнта: правасуддзе павінна быць справядлівым і бесстароннім, бо за кожным рашэннем - лёсы людзей
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка правёў маштабную нараду з прадстаўнікамі Вярхоўнага і Канстытуцыйнага судоў, а таксама судоў агульнай юрысдыкцыі. Сустрэча ў Палацы Незалежнасці стала першай грунтоўнай размовай кіраўніка дзяржавы з суддзямі пасля завяршэння судова-прававой рэформы.
Абмяркоўваліся існуючыя праблемныя моманты ў працы судзейскага корпуса і прапановы па яе ўдасканаленні.
Непарушнае патрабаванне Прэзідэнта: правасуддзе павінна быць справядлівым і бесстароннім, бо за кожным рашэннем - лёсы людзей. Трэба спыняць любы націск на суддзяў – суддзі павінны быць залежнымі толькі ад закону.
Некалькі гадоў таму ў краіне завяршылася рэформа, якая зрабіла правасуддзе больш аператыўным. Былі аб'яднаныя агульныя і гаспадарчыя суды, створана адзіная сістэма судоў агульнай юрысдыкцыі, з'явіўся Апеляцыйны эканамічны суд. Адначасова з канстытуцыйнымі зменамі Вярхоўны Суд атрымаў статус вышэйшага судовага органа. Усебеларускі народны сход, які мае канстытуцыйны статус, таксама паўплываў на працу судовай сістэмы.
Суддзі Канстытуцыйнага суда адзначаюць, што для ажыццяўлення правасуддзя створаны неабходныя прававыя, арганізацыйныя і кадравыя ўмовы (глядзіце відэа).