Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Аляксандр Лукашэнка правёў тэлефонную размову з Уладзімірам Пуціным

Аўтар:
media img
Фота БЕЛТА

7 кастрычніка адбылася тэлефонная размова Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі і Прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Пра гэта паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.

Кіраўнікі дзяржаў у размове закранулі асабліва актуальныя тэмы парадку дня.

Абмеркаванне асобных пытанняў двухбаковага супрацоўніцтва і міжнароднай абстаноўкі прэзідэнты дамовіліся прадоўжыць пры сустрэчы на палях саміту СНД у Туркменістане.

Аляксандр Лукашэнка таксама павіншаваў Уладзіміра Пуціна з днём нараджэння.

Раздзелы:

Прэзідэнт

Чытайце таксама