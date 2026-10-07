Аляксандр Лукашэнка правёў тэлефонную размову з Уладзімірам Пуціным
7 кастрычніка адбылася тэлефонная размова Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі і Прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Пра гэта паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
Кіраўнікі дзяржаў у размове закранулі асабліва актуальныя тэмы парадку дня.
Абмеркаванне асобных пытанняў двухбаковага супрацоўніцтва і міжнароднай абстаноўкі прэзідэнты дамовіліся прадоўжыць пры сустрэчы на палях саміту СНД у Туркменістане.
Аляксандр Лукашэнка таксама павіншаваў Уладзіміра Пуціна з днём нараджэння.