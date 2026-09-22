Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Аляксандр Лукашэнка: Такіх сітуацый быць не павінна!

Аўтар:

Аляксандр Лукашэнка задаў чыноўнікам пытанне аб прычынах зніжэння тэмпаў уводу жылля ў першым паўгоддзі 2026 года.

Адпаведная заява прагучала 22 верасня на нарадзе аб перспектывах жыллёвага будаўніцтва і павышэнні эфектыўнасці выкарыстання арэнднага жылля, паведамляе БЕЛТА.

Прэзідэнт адзначыў, што, акрамя арэнднага, у краіне працягваецца будаўніцтва жылля з дзяржаўнай падтрымкай, камерцыйнага і індывідуальнага.

"Усе рашэнні, пра якія прасіў урад, аблвыканкамы, па гэтых пытаннях прыняты. Як мне дакладваюць, тэмпы ўводу жылля ў першым паўгоддзі гэтага года знізіліся. Чым гэта можна патлумачыць?" - удакладніў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу, што ў сродках масавай інфармацыі і сацыяльных сетках часам з'яўляюцца скаргі грамадзян на некампетэнтнасць мясцовых уладаў, бюракратычныя валакіты банкаў пры выдачы жыллёвых крэдытаў і таму падобнае. "Такіх сітуацый быць не павінна!" - запатрабаваў Прэзідэнт.

Раздзелы:

Прэзідэнт
x

Чытайце таксама