Аляксандр Лукашэнка: Такіх сітуацый быць не павінна!
Аляксандр Лукашэнка задаў чыноўнікам пытанне аб прычынах зніжэння тэмпаў уводу жылля ў першым паўгоддзі 2026 года.
Адпаведная заява прагучала 22 верасня на нарадзе аб перспектывах жыллёвага будаўніцтва і павышэнні эфектыўнасці выкарыстання арэнднага жылля, паведамляе БЕЛТА.
Прэзідэнт адзначыў, што, акрамя арэнднага, у краіне працягваецца будаўніцтва жылля з дзяржаўнай падтрымкай, камерцыйнага і індывідуальнага.
"Усе рашэнні, пра якія прасіў урад, аблвыканкамы, па гэтых пытаннях прыняты. Як мне дакладваюць, тэмпы ўводу жылля ў першым паўгоддзі гэтага года знізіліся. Чым гэта можна патлумачыць?" - удакладніў кіраўнік дзяржавы.
Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу, што ў сродках масавай інфармацыі і сацыяльных сетках часам з'яўляюцца скаргі грамадзян на некампетэнтнасць мясцовых уладаў, бюракратычныя валакіты банкаў пры выдачы жыллёвых крэдытаў і таму падобнае. "Такіх сітуацый быць не павінна!" - запатрабаваў Прэзідэнт.