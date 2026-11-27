Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваўся з вялікім візітам у дзяржавы Персідскага заліва і Паўднёва-Усходняй Азіі, піша БЕЛТА.

У гэтых рэгіёнах кіраўнік дзяржавы правядзе перамовы з кіраўніцтвам краін - запланаваны сустрэчы на вышэйшым і высокім узроўнях, возьме ўдзел у міжнародных мерапрыемствах. У цэнтры ўвагі ў двухбаковым фармаце будуць праекты ў галіне кааперацыі, інвестыцыйнага супрацоўніцтва, стварэння новых высокатэхналагічных вытворчасцей, развіцця гандлёва-лагістычнай інфраструктуры.

Умацаванне сувязей з краінамі Персідскага заліва і Паўднёва-Усходняй Азіі - стратэгічны напрамак беларускай знешняй палітыкі. Яны шмат у чым з'яўляюцца драйверамі сусветнай эканомікі, маюць магутны інвестыцыйны і рэсурсны патэнцыял. Беларусь паслядоўна выбудоўвае дружалюбныя, партнёрскія сувязі з дзяржавамі гэтых рэгіёнаў, робячы стаўку не проста на развіццё гандлю, а на рэалізацыю буйных узаемавыгадных праектаў і стварэнне магчымасцей для пашырэння сумесна вырабленай прадукцыі ў рэгіянальным маштабе.

Пачалася вялікая камандзіроўка Аляксандра Лукашэнкі з візіту ў Султанат Аман. Беларускі борт № 1 зрабіў пасадку ў аэрапорце горада Маскат. Кіраўніка дзяржавы сустрэў прэзідэнт Аманскага інвестыцыйнага агенцтва Абдэльсалам Махамед аль-Муршыдзі.

Апошнія гады супрацоўніцтва з Аманам актыўна развіваецца ва ўсіх сферах - ад палітыкі і эканомікі да культуры і турызму. У стадыі рэалізацыі праект па стварэнні ў Амане вытворчага і рээкспартнага хаба беларускай прадукцыі, у Беларусі для развіцця перадавых праектаў створаны Аманскі інвестыцыйны фонд. Цяпер Беларусь і Аман рэалізуюць дарожную карту па развіцці супрацоўніцтва на 2026-2027 гады. Падчас цяперашняга візіту Прэзідэнта Беларусі ў Аман давядзецца прарэвізаваць выкананне дамоўленасцей, дасягнутых паміж краінамі па выніках папярэдніх сустрэч на вышэйшым узроўні, у тым ліку даручэнняў, дадзеных у развіццё леташніх узаемных візітаў Аляксандра Лукашэнкі ў Аман і Султана Амана Хайсама бен Тарэка Аль Саіда ў Беларусь.

У ліку краін, якія наведае кіраўнік дзяржавы, - стратэгічны партнёр Беларусі В'етнам. Гэта адзін з ключавых і актыўных удзельнікаў АСЕАН. Аляксандр Лукашэнка ў Ханоі правядзе афіцыйныя перамовы, асноўная мэта якіх - развіццё і ўмацаванне двухбаковага супрацоўніцтва.

Насычаная рабочая праграма чакаецца ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, з якімі Беларусь звязваюць сур'ёзныя партнёрскія і даўнія сяброўскія адносіны. Акрамя двухбаковага парадку дня на вышэйшым узроўні, Прэзідэнт у Абу-Дабі возьме ўдзел у Канферэнцыі ААН, правядзе шэраг сустрэч.