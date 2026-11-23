АПК і праца ў рэгіёнах: новыя прызначэнні Аляксандра Лукашэнкі
Важныя перастаноўкі ва ўрадзе і Адміністрацыі Прэзідэнта. Аляксандр Лукашэнка правёў шэраг кадравых прызначэнняў. У Беларусі новы віцэ-прэм'ер, які курыруе АПК. Ім стаў Аляксандр Ломскі, экс-памочнік Прэзідэнта - інспектар па Брэсцкай вобласці. Ён прыходзіць ва ўрад на змену Юрыю Шулейку.
У Гродзенскі рэгіён пераязджае Дзмітрый Гарадзецкі. Ён стаў памочнікам Прэзідэнта, інспектарам па Гродзенскай вобласці. На гэту пасаду Гарадзецкі пераходзіць з пасады першага намесніка старшыні Брэсцкага аблывканкама. Аляксандр Лукашэнка растлумачыў логіку сваіх рашэнняў.
Па выніках нядаўняй прэзідэнцкай камандзіроўкі на Гродзеншчыну акрэслены шэраг праблем у рэгіёне. Яны датычацца развіцця поўначы вобласці і пэўных недахопаў у розных сферах рэгіянальнай эканомікі. Прызначэнне Гарадзецкага павінна ўзмацніць мясцовую вертыкаль. Новыя падыходы патрэбныя і аграпраму ў цэлым. Задача - кратна нарасціць аддачу ад АПК.
Кіраўнік дзяржавы даручыў актыўна падцягваць і падключаць Юрыя Шулейку да адпаведнай працы ў рэгіёне.
Беларусь укладвае значныя сродкі ў развіццё АПК: мадэрнізуе і будуе новыя малочна-таварныя комплексы, укараняе разумныя тэхналогіі, развівае інфраструктуру на сяле. Усё гэта ўнёсак у нашу харчовую бяспеку і магчымасць зарабіць на экспартных продажах. На гэтыя задачы і будуць працаваць кіраўнікі на новых пасадах.
Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу, што без шэрагу важных кіраўніцкіх пазіцый застаўся Брэсцкі рэгіён. Кандыдатуры на вакантныя месцы павінны быць прапанаваныя ў найбліжэйшы час. І яшчэ адно кадравае рашэнне панядзелка. На пасаду першага намесніка Генеральнага сакратара СНД узгоднены Канстанцін Бурак. Раней ён займаў пасаду памочніка Прэзідэнта Беларусі - інспектара па Гродзенскай вобласці.