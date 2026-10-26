Лукашэнка: "Мы абавязковыя людзі - своечасова і ў тэрмін выканаем свае абавязацельствы

У Мінску прайшлі афіцыйныя перамовы лідараў. Аляксандр Лукашэнка пацвердзіў: гатовыя сур'ёзна нарошчваць узаемадзеянне з гэтай краінай. Пастаўкі прадовольства, кар'ернай тэхнікі, сельгасмашын, стварэнне зборкі трактароў. Прамысловая кааперацыя можа стаць сур'ёзным пунктам росту для Мінска і Улан-Батара. А сумесныя намаганні ў лёгпраме і АПК могуць прынесці той самы практычны вынік для краін. Паміж Беларуссю і Манголіяй зацверджана дарожная карта супрацоўніцтва на тры гады.

"Найлепшы чалавек прыходзіць падчас дажджу". Аказалася, ёсць такая мангольская прымаўка. Таму па ўсіх прыкметах па-сапраўднаму восеньскае надвор'е гэтыміт днямі - добры знак, які толькі спрыяе перамовам лідараў.

Для Прэзідэнта Манголіі Ухнаагійна Хурэлсуха гэта першы візіт у Беларусь, першы і ўвогуле ў гісторыі дыпламатычных адносін, якім у наступным годзе 35 гадоў! Пачынаюць не з нуля - сувязі яшчэ з савецкіх часоў. Дапамагалі выбудоўваць эканоміку. Прыезд у Мінск можна лічыць мангольскім алаверды: два гады таму рух на гэтым трэку адкрыў Аляксандр Лукашэнка. Тады ўдалося зверыцца па інтарэсах, каб рухацца наперад (больш падрабязна – глядзіце відэа).