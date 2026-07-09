Беларусь і Узбекістан: прэзідэнты ўзялі на асабісты контроль выкананне дарожнай карты на 5 гадоў
Аляксандр Лукашэнка і Шаўкат Мірзіёеў падпісалі Дэкларацыю аб усталяванні стратэгічнага партнёрства Беларусі і Узбекістана. Такі вынік вялікіх перамоў, што прайшлі 9 ліпеня ў Мінску. Нягледзячы на даўнюю гісторыю адносін, менавіта зараз гістарычны момант для краін. Шмат магчымасцей! Мінску і Ташкенту па сілах сур'ёзна павялічыць узаемны гандаль. У планах дасягнуць лічбы 2 млрд долараў. Кааперацыя ў прамысловасці, сумесныя праекты ў сельскай гаспадарцы, вопыт працы ў атамнай энергетыцы - гэта толькі частка дамоўленасцей. Шаўкат Мірзіёеў запрасіў беларускага Прэзідэнта зноў пабываць ва Узбекістане.
Прыезд кіраўніка Узбекістана ў Мінск - гэта своеасаблівае алаверды пасля візіту Аляксандра Лукашэнкі ва Узбекістан 2 гады таму. Тады адбыліся выніковыя перамовы, вызначылі новыя магчымасці для супрацоўніцтва, пайшоў рост гандлю. Але Мінск і Ташкент усё роўна хочуць большага (гл. відэа).