Беларусь ні з кім не збіраецца ваяваць, калі яе ніхто не будзе чапаць, заявіў Лукашэнка
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь ні з кім не збіраецца ваяваць, калі яе ніхто не будзе чапаць. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў журналістам пасля правядзення сумеснай з Расіяй трэніроўкі ядзерных сіл, паведамляе БЕЛТА.
"Мы ні з кім не збіраемся ваяваць, калі нас ніхто не будзе чапаць. Нікому не пагражаем. Ні ў якім разе. Але калі не дай бог... Мы цырымоніцца не будзем", - падкрэсліў беларускі лідар.