Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Беларусь ні з кім не збіраецца ваяваць, калі яе ніхто не будзе чапаць, заявіў Лукашэнка

Выява

Беларусь ні з кім не збіраецца ваяваць, калі яе ніхто не будзе чапаць. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў журналістам пасля правядзення сумеснай з Расіяй трэніроўкі ядзерных сіл, паведамляе БЕЛТА.

"Мы ні з кім не збіраемся ваяваць, калі нас ніхто не будзе чапаць. Нікому не пагражаем. Ні ў якім разе. Але калі не дай бог... Мы цырымоніцца не будзем", - падкрэсліў беларускі лідар.

Разделы:

Прэзідэнт