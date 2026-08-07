"Беларускае павінна быць" - Лукашэнка патрэбаваў забяспечыць сяло айчыннымі таварамі

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ставіць задачу перад гандлем на сяле забяспечыць нармальную якасць і асартымент з акцэнтам на айчынных таварах. Аб гэтым ён заявіў на тэматычнай нарадзе ў Вілейскім раёне, паведаміла БЕЛТА.

"Я разумею, што непапулярны зараз у Тапузідзіса (Павел Тапузідзіс, уладальнік адной з буйных гандлёвых сетак. - Заўв. БЕЛТА) і яго калег з сетак. Яны ж у нас рыначнікамі сталі ў момант, найбагацейшымі людзьмі. І забываюць, што ў саракаградусную спёку ў камбайне сядзіць звычайны чалавек, селянін, - адзначыў Аляксандр Лукашэнка. - Людзі (падобныя гэтаму камбайнеру. - Заўв. БЕЛТА), пра якіх мы гаворым, не патрабуюць ад нас імпартнага. Яны не патрабуюць іспанскі хамон. Патрабуюць звычайнае мяса завезці (у магазіны на сяле і аўтакрамы. - Заўв. БЕЛТА), малочныя прадукты. Але каб свежыя, нармальныя. Трэба нармальны хлеб завезці. Яны маюць на гэта права".

"Беларускае - тое, што мы вырабляем, - павінна быць. І кропка! - запатрабаваў Прэзідэнт. - Не вырабляем - добра, завезлі. Хай купляюць і ядуць".