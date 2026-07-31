Беларускі прэс-падборшчык, развіццё малочнай галіны - у цэнтры ўвагі Лукашэнкі

31 ліпеня Аляксандр Лукашэнка прадоўжыў камандзіроўку ў Брэсцкі рэгіён. У цэнтры яго ўвагі была харчовая бяспека.

У Бярозаўскім раёне кіраўніку дзяржавы прэзентавалі айчынны прэс-падборшчык. Зрабіць свой - якасны і канкурэнтаздольны - было даручэннем Аляксандра Лукашэнкі. Машына па тэхнічных характарыстыках лепшая за замежныя аналагі: і ў плане шчыльнасці скруткі кармавых культур і саломы ў плёнку, і дыяметра рулона.

Таксама кіраўнік дзяржавы наведаў філіял прадпрыемства "Савушкін прадукт" у Бярозе. Як падкрэсліў Прэзідэнт, галоўнае - сістэма і дысцыпліна, тады будзе вынік. А тут менавіта такія прынцыпы працы. 10-тысячная каманда ААТ з раніцы да вечара 365 дзён на год працуе на нашу харчовую бяспеку. Падрабязнасці другога дня візіту Аляксандра Лукашэнкі ў Брэсцкую вобласць гл. у відэа.