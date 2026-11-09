"Будзьце гаспадарамі на сваёй зямлі" - Лукашэнка абазначыў галоўны прынцып для дзяржкіраўнікоў
Вялікая размова аб развіцці рэгіёнаў адбылася 9 лістапада ў Шклове. Падыходы да працы, якія ў перспектыве будуць маштабіравацца на ўсю Беларусь, зараз адпрацоўваюць менавіта ў гэтым раёне. Таму і кіраўнікі сабраліся з усёй рэспублікі.
"Быць гаспадарамі на сваёй зямлі" - так Аляксандр Лукашэнка абазначыў галоўны прынцып для дзяржаўных топ-менеджараў. Неабходна ўшчыльную займацца пытаннямі не толькі сельскай гаспадаркі (тут трэба сур'ёзна дадаць), але і лесаперапрацоўкай, сацыяльнай сферай.
Кіраўнік дзяржавы пытаўся за арганізацыйную і тэхналагічнаю дысцыпліну, элементарны парадак, словам, падыход да пытання максімальна глабальны: як трэба і як будзем жыць і працаваць (гл. відэа).