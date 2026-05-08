3.78 BYN
2.82 BYN
3.32 BYN
"Час Першага": Дзень Перамогі, парад у Маскве, дзяржузнагароды, інфляцыя і эканамічныя сувязі
Гэты першы рабочы майскі тыдзень паводле традыцыі прайшоў пад знакам Перамогі. Святую для нас дату святкуем вось ужо 81-ы год. Час ляціць хутка. Як скажа Прэзідэнт у цэнтры Мінска, мы б'емся на ўсіх франтах за праўду аб той вайне, за статус пераможцаў, за суверэнітэт, права выбіраць свой шлях на сваёй зямлі.
У гэты ж дзень беларускі лідар паспеў пабываць на парадзе ў Маскве. Нешматлікіх першых асоб можна было там заўважыць у свята. На перамовах Аляксандра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна прагучалі словы аб рэкордным беларуска-расійскім гандлі, нягледзячы на ўсе цяжкасці, якія нам спрабуюць стварыць звонку.
Заадно на палях галоўных падзей даведаліся нямала цікавага: ці варта чакаць хуткага пацяплення з Польшчай, як нам гукнецца глабальны рост цэн, а таксама эканамічная логіка ўрада.
Уся палітычная кухня, героі мірнага жыцця і найважнейшае з прэзідэнцкага парадку - прама зараз (глядзіце відэа).