"Час Першага": Дзень Перамогі, парад у Маскве, дзяржузнагароды, інфляцыя і эканамічныя сувязі

Гэты першы рабочы майскі тыдзень паводле традыцыі прайшоў пад знакам Перамогі. Святую для нас дату святкуем вось ужо 81-ы год. Час ляціць хутка. Як скажа Прэзідэнт у цэнтры Мінска, мы б'емся на ўсіх франтах за праўду аб той вайне, за статус пераможцаў, за суверэнітэт, права выбіраць свой шлях на сваёй зямлі.

У гэты ж дзень беларускі лідар паспеў пабываць на парадзе ў Маскве. Нешматлікіх першых асоб можна было там заўважыць у свята. На перамовах Аляксандра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна прагучалі словы аб рэкордным беларуска-расійскім гандлі, нягледзячы на ўсе цяжкасці, якія нам спрабуюць стварыць звонку.