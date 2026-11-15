"Час Першага": саміт АДКБ, перамовы Лукашэнкі і Пуціна, развіццё льнаводчай галіны

Рабочы графік Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі на тыдні (9-15 лістапада 2026 года) быў напоўнены рознымі мерапрыемствамі, сустрэчамі і візітамі.

Кіраўнік дзяржавы правёў двухбаковыя перамовы з Уладзімірам Пуціным, прыняў удзел у саміце АДКБ у Маскве. Выступленне Аляксандра Лукашэнкі ў Крамлі на саміце АДКБ як заўсёды было на злобу дня.

Таксама на тыдні ў цэнтры ўвагі кіраўніка дзяржавы былі пытанні развіцця рэгіёнаў і льняной галіны. Рабочая нарада ў Шклове на ўзроўні Прэзідэнта стала фіналам вялікага семінара для мясцовай вертыкалі. Аляксандр Лукашэнка расставіў усе акцэнты. МТК - апора, магчымасць зарабляць на малацэ і мясе. А аграсэрвіс з комплексным абслугоўваннем тэхнікі стане добрай дапамогай і для мясцовага насельніцтва, і для сельскай гаспадаркі. Ну і ў цэлым раёны павінны развіваць то, у чым моцныя, абапіраючыся на сыравінную базу.

Аб тым, што адбывалася ў Крамлі, а таксама ўсё аб камандзіровачным графіку Прэзідэнта Беларусі - у рубрыцы "Час Першага" (гл. відэа).