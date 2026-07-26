"Час Першага": што галоўнае для поспеху ў палях і ў інвестпраектах
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Узяць ураджай па максімуме і працаваць па інвестпраектах з рознымі дзяржавамі без цяганіны - прынцыповыя і жорсткія ацэнкі Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі гучалі на гэтым тыдні па найважнейшых тэмах гэтага лета.
Харчовая бяспека - пытанне, якое сёння стаіць рабром для шматлікіх краін. Попыт на якасныя прадукты ў свеце толькі расце, а значыць, можна зарабіць. Адгэтуль такая непрымірымая пазіцыя беларускага Прэзідэнта да фактаў разгільдзяйства і незахавання дысцыпліны на гарачай пары.
А яшчэ што аказалася асабліва каштоўным для гасцей з Блізкага Усходу, як змяняецца сітуацыя вакол краіны, колькі будзе каштаваць квадратны метр і якой будзе інфляцыя - рубрыка "Час Першага" сабрала самае цікавае за тыдзень (гл. відэа).