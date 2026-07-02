Дарожная карта і бізнес-кантракты - лідары Беларусі і Інданезіі правялі перамовы ў Джакарце
Аўтар:Наталля Брэвус
Мінск - Джакарта. Амаль 9 тыс. км падзяляюць іх. Але 2 ліпеня гэтая адлегласць стала значна карацейшай. Аляксандр Лукашэнка наведаў Інданезію з афіцыйным візітам.
І гэта не проста шэраг пратакольных сустрэч. Па выніках перамоў лідараў дзвюх краін падпісаны пакет дакументаў, адобрана дарожная карта на 5 гадоў наперад.
Больш за тое, беларускі бізнес ужо заключыў кантракты на дзясяткі мільёнаў долараў. Малако і тэхніка, фармацэўтыка і тэхналогіі, сумесныя прадпрыемствы і бязвізавы рэжым.
Беларусь і Інданезія знайшлі адна ў адной тое, чаго не хапала кожнай (гл. відэа).