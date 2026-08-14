"Ісціна на зямлі": Лукашэнка ў Жыткавіцкім раёне абмеркаваў развіццё фермерства

Чаго не хапае на Палессі і як у цэлым развіваецца сельская гаспадарка на Гомельшчыне на прыкладзе прыватнага бізнесу і дзяржструктур, гаварылі 14 жніўня ў Жыткавіцкім раёне Гомельскай вобласці. Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка наведаў адну з самых паспяховых гаспадарак рэгіёна, пагаварыў з яе заснавальнікам. Такія дыскусіі з прадстаўнікамі бізнесу на зямлі могуць мяняць у цэлым стаўленне да некаторых пытанняў.

Гомельская вобласць цяпер па намалоце збожжа ва ўборачнай ідзе чацвёртай. Зусім няшмат ім засталося да 1 млн т. Ход кампаніі ў жнівеньскіх камандзіроўках Прэзідэнта абмяркоўваецца заўсёды, але галоўнай тэмай усё ж было заяўлена развіццё фермерства ў краіне (больш падрабязна - глядзіце відэа).