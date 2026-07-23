Кадравы чацвер: Лукашэнка прызначыў новых міністраў, паслоў і кіраўнікоў рэгіёнаў

Кадравы чацвер у Палацы Незалежнасці - класіка рабочага графіка. Не заўсёды ўсе прызначэнцы адразу становяцца аб'ектам для журналісцкіх інтэрв'ю, усё ж ёсць момант - "Прэзідэнт павінен даць згоду на прызначэнне", таму ўсе ведаюць, чаму яны тут, але без хвалявання не абыходзіцца.

У першым заходзе ў кабінет кіраўніка дзяржавы будуць адразу 2 новыя "без пяці хвілін" міністры - лясной гаспадаркі і архітэктуры і будаўніцтва. З дыпламатычнага корпуса - новы пасол Беларусі ў Таджыкістане (гл. відэа).