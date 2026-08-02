Камандзіроўка ў Брэсцкую вобласць, праца з дыпламатамі і даклады - вынікі працоўнага тыдня Лукашэнкі
Гэты тыдзень у графіку Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі звязаны і з камандзіроўкамі на паўднёвы захад краіны, і з працай у Мінску.
Візіт калужскага губернатара ў пачатку тыдня акрэсліў патэнцыял супрацоўніцтва (найлепш атрымліваецца ў будаўніцтве). Вынік, на які разлічваюць у тавараабароце, - 1 млрд долараў.
Эканоміку абмяркоўвалі і з новымі пасламі - цырымонія ўручэння даверчых грамат заўсёды нагода пагаварыць пра перспектывы. 9 краін - дзяржаў глабальнай большасці - бачаць у Беларусі стратэгічных партнёраў.
Унутраны парадак дня на тыдні лёгка рыфмаваўся з геапалітыкай. Адразу некалькі дакладаў: і па сітуацыі ў Віцебскай вобласці, і па знешняй палітыцы - перамовах з амерыканцамі.
І, вядома, уборачная. Прэзідэнт паглядзеў на новую тэхніку, якая працуе на брэсцкіх палях. Акрамя АПК, у цэнтр увагі трапіў і электралямпавы завод - вось каму сапраўды патрэбна правільная стратэгія, каб захаваць вытворчасць. Завяршылася камандзіроўка вельмі кранальнай цырымоніяй (больш падрабязна - глядзіце відэа).