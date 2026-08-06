Рост тавараабароту, сумесныя прадпрыемствы - Лукашэнка правёў перамовы з кіраўніком МЗС Алжыра

Беларусь і Алжыр гатовы пашыраць супрацоўніцтва. 6 жніўня ў Палацы Незалежнасці Прэзідэнт прыняў міністра замежных спраў паўночнаафрыканскай краіны, які прыбыў да нас з афіцыйным візітам.

Размова ішла аб павелічэнні тавараабароту і стварэнні сумесных прадпрыемстваў. Новы імпульс стасункі атрымалі пасля візіту Аляксандра Лукашэнкі ў Алжыр у снежні 2025 года. Акрамя зносін у плоскасці эканомікі краіны абмяркоўваюць адкрыццё ўзаемных пасольстваў, арганізацыю прамых авіязносін і рыхтуюць афіцыйны візіт Прэзідэнта Алжыра ў Мінск. Падрабязнасці гл. у відэа.